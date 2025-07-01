В поселке Бобровский (Свердловская область) 50-летний водитель иномарки потерял управление, из-за чего его авто вылетело в канаву. От сильного удара свердловчанин скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля Toyota RAV 4, 50-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в водоотводную канаву. В результате удара водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, получил смертельные травмы, погиб на месте, до прибытия медицинских работников», — заявили в ведомстве.
У погибшего стаж вождения около 25 лет. За это время у него забирали права за нарушения. Сотрудники ГИБДД установили, что авария произошла на месте с плохой дорогой.
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