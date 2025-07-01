01 июля 2025

Под Екатеринбургом водитель потерял управление, съехал в канаву и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшему водителю было 50 лет
Погибшему водителю было 50 лет Фото:

В поселке Бобровский (Свердловская область) 50-летний водитель иномарки потерял управление, из-за чего его авто вылетело в канаву. От сильного удара свердловчанин скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля Toyota RAV 4, 50-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в водоотводную канаву. В результате удара водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, получил смертельные травмы, погиб на месте, до прибытия медицинских работников», — заявили в ведомстве.

У погибшего стаж вождения около 25 лет. За это время у него забирали права за нарушения. Сотрудники ГИБДД установили, что авария произошла на месте с плохой дорогой.

Фото:

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В поселке Бобровский (Свердловская область) 50-летний водитель иномарки потерял управление, из-за чего его авто вылетело в канаву. От сильного удара свердловчанин скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля Toyota RAV 4, 50-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в водоотводную канаву. В результате удара водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, получил смертельные травмы, погиб на месте, до прибытия медицинских работников», — заявили в ведомстве. У погибшего стаж вождения около 25 лет. За это время у него забирали права за нарушения. Сотрудники ГИБДД установили, что авария произошла на месте с плохой дорогой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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