Депутат гордумы возглавил набсовет главного педвуза Урала

Депутат екатеринбургской гордумы Артур Зиганшин стал председателем наблюдательного совета УрГПУ — крупнейшего педагогического вуза Урала. С университетом его связывает многое — здесь учился и он сам, и его мать, поделился Зиганшин на своей странице «ВКонтакте».
«На основании протокола от 6 июня заседания наблюдательного совета УрГПУ я был избран председателем. Это большая честь и ответственность для меня. Уверен, что смогу оправдать доверие», — рассказал депутат.
Филфак педагогического института — так УрГПУ назывался до 1993 года — окончила мать Зиганшина, а потом преподавала здесь вплоть до выхода на пенсию. В 1994 году на экономический факультет поступил сам Зиганшин, спустя год стал старшим лаборантом кафедры.
«Сегодня УрГПУ — центр науки, образования и культуры, ведущий фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру психолого-педагогических, гуманитарных, естественнонаучных направлений науки. В 2024 году УрГПУ начал новую главу своей многолетней истории», — напомнил он.
В декабре прошлого года к УрГПУ присоединили Российский государственный профессионально-педагогический университет, а возглавил объединенный вуз экс-министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Эту реформу откладывали несколько лет. Подробнее о том, как происходило слияние двух крупных вузов, в материале URA.RU.
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