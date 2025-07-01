В Нижнем Тагиле силовики объявили в розыск 13-летнюю Екатерину и 12-летнего Павла, которые сбежали от опекуна во время прогулки. Об этом рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Опекун сообщил, что, находясь на ул. Тимирязева, дети убежали в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись. В отделе полиции №17 МУ МВД России „Нижнетагильское“ незамедлительно организовали поиски», — пояснили в ведомстве. Все дежурные наряды ориентированы на розыск подростков.
Екатерина была одета в коричневый костюм и красные кроссовки. У девочки русые волосы, серо-голубые глаза, худощавое тело, рост около 150 сантиметров. Павел худощавый, ростом 140 сантиметров, светлые волосы и карие глаза. На нем были штаны военной экипировки, красная футболка и черные сланцы без носков.
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