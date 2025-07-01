01 июля 2025

Дачи ученых начали сносить на Шарташе в Екатеринбурге. Видео

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Недалеко от дач ученых находятся знаменитые генеральские дачи
Недалеко от дач ученых находятся знаменитые генеральские дачи Фото:

В Шарташском лесопарке Екатеринбурга начали сносить дачи академии наук УрО РАН. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

На видео заметно, что от построек не осталось ничего, кроме обломков. Территорию комплекса огородили, там стоит техника. На вывеске, размещенной у забора, данный участок площадью в 2,4 гектара предлагается арендовать под строительство.

Судя по проектным документам, размещенным на сайте «Дом.рф», участок представляли на аукционе. Территория предлагалась под аренду для КРТ.

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В Шарташском лесопарке Екатеринбурга начали сносить дачи академии наук УрО РАН. Кадрами с URA.RU поделился читатель. На видео заметно, что от построек не осталось ничего, кроме обломков. Территорию комплекса огородили, там стоит техника. На вывеске, размещенной у забора, данный участок площадью в 2,4 гектара предлагается арендовать под строительство. Судя по проектным документам, размещенным на сайте «Дом.рф», участок представляли на аукционе. Территория предлагалась под аренду для КРТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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