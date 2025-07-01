Недалеко от дач ученых находятся знаменитые генеральские дачи
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга начали сносить дачи академии наук УрО РАН. Кадрами с URA.RU поделился читатель.
На видео заметно, что от построек не осталось ничего, кроме обломков. Территорию комплекса огородили, там стоит техника. На вывеске, размещенной у забора, данный участок площадью в 2,4 гектара предлагается арендовать под строительство.
Судя по проектным документам, размещенным на сайте «Дом.рф», участок представляли на аукционе. Территория предлагалась под аренду для КРТ.
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