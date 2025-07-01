Власти Екатеринбурга ищут новых перевозчиков, с которыми будут делать транспортную революцию

Мэрия Екатеринбурга заключит на полгода новые брутто-контракты

02 июля 2025 в 11:02 Размер текста - 17 +

Автобусы-«гармошки» Volgabus выйдут на маршрут №51 и 49 Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Екатеринбурга начала искать подрядчиков по новым брутто-контрактам, благодаря которым удается менять качество общественных перевозок. На сайте госзакупок появились первые восемь лотов на обслуживание 43 автобусных маршрутов, общая сумма выделяемых из бюджета денег почти три миллиарда рублей. URA.RU изучило документы и рассказывает, какие еще изменения ждут сферу общественного транспорта в ближайшие полгода. Система брутто-контрактов с автобусными перевозками начала действовать в Екатеринбурге с 1 февраля в рамках большой транспортной реформы городской администрации. Теперь перевозчики получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Раньше же они зависели от числа пассажиров, поэтому активно работали в час-пик, а в остальное время график движения автобусов был неравномерным. Согласно документам, на маршруты № 51 (Елизавет — Автовокзал — Академика Ландау) и № 49 (ТЦ Мега — ЖБИ) должны быть поставлены автобусы особо большого класса, так называемые «гармошки», вместимостью до 180 пассажиров. Допустимы и меньшей вместительности — до 96-ти человек. Такие в Екатеринбурге уже есть — недавно пришли 15 новеньких «гармошек» модели Volgabus, на маршрут они выйдут с 1 августа. В феврале 2024 года в Екатеринбург прибыли 30 «НеФАЗов» большого класса Фото: Анна Майорова © URA.RU Автобусы большого класса вместимостью до 90 человек, из которых 24 должны быть непременно сидячие, появятся на следующих маршрутах:№24, 43, 50, 57,59, 64, 65, 66, 67, 71, 84, 96, 96б, 97, 99. Автобусы среднего класса, вместимостью до 40 человек (18 сидячих мест), выйдут на следующие маршруты: №06, 40, 41, 043, 44, 46, 48, 52, 53, 053, 054, 55, 56, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 92, 93, 98. И малого класса, до 22 пассажиров (16 сидячих мест), нужны будут на маршруте № 73. Он курсирует от улицы Совхозная до Детской больницы №9. Февральские брутто-контракты с перевозчиками заключали на полгода. Серьезной борьбы за лоты тогда не было. Автобусные маршруты сейчас обслуживают девять компаний — «Гортранс», «ПАТП Город», «Авто-Ном», «Декар-Бас», «Пегас», «ТК «Авто-Гамма», «Союз-Транс», «Уралтрансгрупп», «УралТрейд», «Форт-Транс». Контракты, заключенные с 1 августа, будут действовать до 17 февраля 2026 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга начала искать подрядчиков по новым брутто-контрактам, благодаря которым удается менять качество общественных перевозок. На сайте госзакупок появились первые восемь лотов на обслуживание 43 автобусных маршрутов, общая сумма выделяемых из бюджета денег почти три миллиарда рублей. URA.RU изучило документы и рассказывает, какие еще изменения ждут сферу общественного транспорта в ближайшие полгода. Система брутто-контрактов с автобусными перевозками начала действовать в Екатеринбурге с 1 февраля в рамках большой транспортной реформы городской администрации. Теперь перевозчики получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Раньше же они зависели от числа пассажиров, поэтому активно работали в час-пик, а в остальное время график движения автобусов был неравномерным. Согласно документам, на маршруты № 51 (Елизавет — Автовокзал — Академика Ландау) и № 49 (ТЦ Мега — ЖБИ) должны быть поставлены автобусы особо большого класса, так называемые «гармошки», вместимостью до 180 пассажиров. Допустимы и меньшей вместительности — до 96-ти человек. Такие в Екатеринбурге уже есть — недавно пришли 15 новеньких «гармошек» модели Volgabus, на маршрут они выйдут с 1 августа. Автобусы большого класса вместимостью до 90 человек, из которых 24 должны быть непременно сидячие, появятся на следующих маршрутах:№24, 43, 50, 57,59, 64, 65, 66, 67, 71, 84, 96, 96б, 97, 99. Автобусы среднего класса, вместимостью до 40 человек (18 сидячих мест), выйдут на следующие маршруты: №06, 40, 41, 043, 44, 46, 48, 52, 53, 053, 054, 55, 56, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 92, 93, 98. И малого класса, до 22 пассажиров (16 сидячих мест), нужны будут на маршруте № 73. Он курсирует от улицы Совхозная до Детской больницы №9. Февральские брутто-контракты с перевозчиками заключали на полгода. Серьезной борьбы за лоты тогда не было. Автобусные маршруты сейчас обслуживают девять компаний — «Гортранс», «ПАТП Город», «Авто-Ном», «Декар-Бас», «Пегас», «ТК «Авто-Гамма», «Союз-Транс», «Уралтрансгрупп», «УралТрейд», «Форт-Транс». Контракты, заключенные с 1 августа, будут действовать до 17 февраля 2026 года.