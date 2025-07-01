Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил за решетку Шахина Лалаева — шестого фигуранта дела азербайджанской ОПГ, которую обвиняют в убийствах и покушении. Он свою вину не признает, передает корреспондент URA.RU.
В СИЗО Лалаев будет до 19 июля. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Представителей диаспоры в суде не было.
Его, четверых братьев Сафаровых и Гянджиева задержали в ходе масштабной операции 27 июня. Силовики подозревают их в убийстве торговца Юниса Пашаева в 2001-м, покушении на его товарища Фекруза в 2010-м и еще одном убийстве в 2011 году. По версии следствия, мотивом преступлений является передел сфер влияния бизнеса. Из-за массовых задержаний разгорелся международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное и детальное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, после этого были задержаны граждане РФ. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
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