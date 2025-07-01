01 июля 2025

Арестован шестой фигурант громкого дела азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Фото

Фигурант дела азербайджанской ОПГ Шахин Лалаев отправлен в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Лалаев пробудет в СИЗО до 19 июля
Лалаев пробудет в СИЗО до 19 июля Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил за решетку Шахина Лалаева — шестого фигуранта дела азербайджанской ОПГ, которую обвиняют в убийствах и покушении. Он свою вину не признает, передает корреспондент URA.RU.

В СИЗО Лалаев будет до 19 июля. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Представителей диаспоры в суде не было.

Его, четверых братьев Сафаровых и Гянджиева задержали в ходе масштабной операции 27 июня. Силовики подозревают их в убийстве торговца Юниса Пашаева в 2001-м, покушении на его товарища Фекруза в 2010-м и еще одном убийстве в 2011 году. По версии следствия, мотивом преступлений является передел сфер влияния бизнеса. Из-за массовых задержаний разгорелся международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное и детальное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, после этого были задержаны граждане РФ. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.

Шахин Лалаев арестован до 19 июля
Шахин Лалаев арестован до 19 июля
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Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил за решетку Шахина Лалаева — шестого фигуранта дела азербайджанской ОПГ, которую обвиняют в убийствах и покушении. Он свою вину не признает, передает корреспондент URA.RU. В СИЗО Лалаев будет до 19 июля. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Представителей диаспоры в суде не было. Его, четверых братьев Сафаровых и Гянджиева задержали в ходе масштабной операции 27 июня. Силовики подозревают их в убийстве торговца Юниса Пашаева в 2001-м, покушении на его товарища Фекруза в 2010-м и еще одном убийстве в 2011 году. По версии следствия, мотивом преступлений является передел сфер влияния бизнеса. Из-за массовых задержаний разгорелся международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное и детальное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, после этого были задержаны граждане РФ. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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