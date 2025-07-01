01 июля 2025

Обездвиженный на мине танк «Уралвагонзавода» уничтожил огневую позицию ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После успешной атаки танк с экипажем эвакуировали (архивное фото)
После успешной атаки танк с экипажем эвакуировали (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипаж танка Т-90 (произведен на «Уралвагонзаводе», входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») группировки войск «Центр», будучи обездвиженным на мине, уничтожил пулеметную точку ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минобороны.

«Танкистам поступила задача обеспечить прорыв штурмовых подразделений на одном из стратегически важных участков направления. Экипаж в сопровождении боевой машины пехоты со штурмовым отрядом выдвинулся в указанный район и приступил к огневому поражению противника прямой наводкой», — пояснили там.

Во время выполнения боевого задания танк наехал на вражескую мину и оказался обездвижен на удалении около 150 метров до противника. Несмотря на сложные условия, экипажу удалось уничтожить цель. После этого штурмовики заняли опорный пункт и продолжили наступление. Экипаж танка и сам Т-90 удалось эвакуировать.

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Экипаж танка Т-90 (произведен на «Уралвагонзаводе», входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») группировки войск «Центр», будучи обездвиженным на мине, уничтожил пулеметную точку ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минобороны. «Танкистам поступила задача обеспечить прорыв штурмовых подразделений на одном из стратегически важных участков направления. Экипаж в сопровождении боевой машины пехоты со штурмовым отрядом выдвинулся в указанный район и приступил к огневому поражению противника прямой наводкой», — пояснили там. Во время выполнения боевого задания танк наехал на вражескую мину и оказался обездвижен на удалении около 150 метров до противника. Несмотря на сложные условия, экипажу удалось уничтожить цель. После этого штурмовики заняли опорный пункт и продолжили наступление. Экипаж танка и сам Т-90 удалось эвакуировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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