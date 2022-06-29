Свердловские бизнесмены перевезли драгоценности в Санкт-Петербург

29 июня 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Для создания произведений искусства использовалась мозаика из цветных камней Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Музей Фаберже совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» откроют в Санкт-Петербурге выставку «Русский эпос в камне», на которой представят произведения искусства из Свердловской области. Об этом рассказала куратор выставки Людмила Будрина. Партнером выставки, предоставившим драгоценности, стал фонд семьи Шмотьевых. «Культурно-исторический фонд „Связь времен“ и музей Фаберже в партнерстве с фондом семьи Шмотьевых из Екатеринбурга открывают выставку „Русский эпос в камне“ в Санкт-Петербурге», — передает газета «Коммерсант». Там отметили, что на выставке разместят 31 произведение искусства, вырезанное из камня. Людмила Будрина пояснила, что тема выставки связана с российской историей, в том числе со сказками и былинами. Для создания композиций использовался горный хрусталь, кварцит и кварц. Благодаря уникальной технике удается добиться большой яркости и выразительности работ. По словам Будриной, невозможно точно сказать, сколько стоит вся выставленная коллекция, поскольку каждый экспонат является произведением искусства. Такие работы есть исключительно у коллекционеров и не попадают в открытую продажу. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Музей Фаберже совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» откроют в Санкт-Петербурге выставку «Русский эпос в камне», на которой представят произведения искусства из Свердловской области. Об этом рассказала куратор выставки Людмила Будрина. Партнером выставки, предоставившим драгоценности, стал фонд семьи Шмотьевых. «Культурно-исторический фонд „Связь времен“ и музей Фаберже в партнерстве с фондом семьи Шмотьевых из Екатеринбурга открывают выставку „Русский эпос в камне“ в Санкт-Петербурге», — передает газета «Коммерсант». Там отметили, что на выставке разместят 31 произведение искусства, вырезанное из камня. Людмила Будрина пояснила, что тема выставки связана с российской историей, в том числе со сказками и былинами. Для создания композиций использовался горный хрусталь, кварцит и кварц. Благодаря уникальной технике удается добиться большой яркости и выразительности работ. По словам Будриной, невозможно точно сказать, сколько стоит вся выставленная коллекция, поскольку каждый экспонат является произведением искусства. Такие работы есть исключительно у коллекционеров и не попадают в открытую продажу.