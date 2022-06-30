В Чехии студентов заставляют отречься от РФ, грозя отчислением

Чехия ограничивает возможность обучения россиян в университетах по техническим специальностям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Чехия ограничивает возможность обучения россиян в университетах по техническим специальностям. Но те, кто письменно дистанцируется от ситуации на Украине, могут продолжить учебу. Об этом сообщает издание Deutsche Welle (признано иноагентом в России).

По словам издания, один из чешских университетов предложил российским студентам, которые желают продолжить обучение в сферах, подпадающих под санкционные ограничения, подать заявку в форме письма в ректорат. В заявке следует написать, что они дистанцируются от конфликта России и Украины. С этими письмами они могут обратиться в финансово-аналитическое управление при минфине Чехии (FAU) за разрешением на продолжение учебы.

По словам издания, в своем решении власти страны ссылаются на санкции, принятые Европейским союзом в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Данное решение обнародовало министерство образования Чехии.

«Эти санкции основаны на прямо применимых постановлениях Совета ЕС, запрещающих предоставление технической помощи физическим и юридическим лицам и организациям из перечисленных стран. Согласно мнению комиссии, предоставление высшего образования и поддержка прикладных исследований, среди прочего, могут считаться технической помощью», — заявила заместитель министра образования Радка Вильдова в письме чешским университетам.

Ранее Чехия почти на год запретила выдачу виз россиянам и белорусам. Об этом сообщал телеканал 360.

Европа ввела масштабные энергетические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин считает, что антироссийские санкции негативно влияют на благополучие людей во всем мире.

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