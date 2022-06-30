В Челябинской области подорожала аренда жилья

Аренда квартир стала дороже, хотя спрос снизился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городах Челябинской области к июлю стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла до 10%. При этом спрос на аренду жилья снизился. Об этом URA.RU сообщила специалист по недвижимости в Челябинске Виктория Морозюк.

«В Челябинске стоимость аренды жилья увеличилась во втором полугодии в среднем на 6-10%, еще задаток за квартиру вырос в два раза. В мае и в начале июня это было обосновано, на квартиры еще был спрос. Сейчас же квартиросъемщики в основном отдыхают на дачах, спроса нет совсем», — пояснила эксперт.

В исследовании «Мир квартир» также говорится о том, что во втором полугодии 2022 года аренда «однушек» повысилась в Челябинске на 6,4%, в Магнитогорске на 9,8%. Снимать двухкомнатную квартиру в Челябинске стало дороже на 9,2%, в Магнитогорске на 8,9%. Трехкомнатные же квартиры в Челябинске арендодатели сдают дешевле на 6,4%, в то время как в Магнитогорске аренда «трешек» поднялась на 10,1%.

По словам эксперта, в Челябинске самые востребованные квартиры среди арендаторов расположены в центре города, недалеко от туристических достопримечательностей и на северо-западе вблизи торговых центров и офисов. Наибольшей популярностью квартиросъемщиков пользуются однокомнатные, двухкомнатные квартиры и «квартиры-студии».