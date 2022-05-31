В Челябинской области резко вырос спрос на аренду дач

Челябинцы стали охотнее арендовать дачи Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Челябинской области в преддверии летних отпусков резко вырос спрос на загородное жилье. Как сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова, спрос на такие дома к лету, в сравнении с предыдущими месяцами, увеличился почти на 80%.

«У нас люди любят отдыхать, поэтому летом постоянная туристическая активность, арендаторы приезжают не только из Челябинска, но и из Екатеринбурга, поэтому спрос у нас сейчас резко вырос. Практически на 80% появился спрос именно на загородные дома», — пояснила Кушнова.

Самые популярные места для отдыха, так называемая «озерная гряда», находятся между озерами Увильды и Тургояк, вблизи Миасса. Также отдыхающие снимают дома на озерах Теренкуль, Аргази, Сугояк. В летний сезон челябинцев интересуют и поселки за Шершневским водохранилищем: Западный и Лесной остров.

В этом году арендаторы предъявляют классические требования к загородным домам. В числе обязательных — наличие инфраструктуры: магазины, аптеки, рестораны и кафе. Особое внимание уделяется озерам: важны близость к воде и свойства водоема.

В основном горожане берут дома площадью 100-150 квадратных метров с баней и сауной. Аренда такого жилья на месяц составит 30-40 тысяч рублей. На сутки — от трех до десяти тысяч рублей.

Ранее риелторы отметили, в Челябинской области купить загородный дом намного проще и дешевле, чем строить новый. Загородный дом в 50 км от Челябинска, на том же на озере Сугояк, можно приобрести за в три-четыре миллиона рублей.

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