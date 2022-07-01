В центре Екатеринбурга мотоциклисты показали трюки в воздухе. Фото

02 июля 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге проходил фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme Фото: Размик Закарян, URA.RU Мотоциклисты устроили показательные выступления на фестивале экстремальных видов спорта RCC Extreme. Зрители увидели зрелищное шоу от мотофристайлеров. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Выступление мотофристайлеров прошло в новом скейт-парке возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Спортсмены показали трюки в воздухе, одним из участников был Алексей Колесников — звезда мотофристайла мирового уровня. Шоу оказалось эффектным, рассказывают зрители. Фестиваль RCC Extreme проходит в Екатеринбурге возле КРК «Уралец». Там открыли новый скейт-парк, он построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта. Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов. Он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка. Закончился фестиваль RCC Extreme выступлением музыкантов Feduk, ST и Эльдара Джарахова. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мотоциклисты устроили показательные выступления на фестивале экстремальных видов спорта RCC Extreme. Зрители увидели зрелищное шоу от мотофристайлеров. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Выступление мотофристайлеров прошло в новом скейт-парке возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Спортсмены показали трюки в воздухе, одним из участников был Алексей Колесников — звезда мотофристайла мирового уровня. Шоу оказалось эффектным, рассказывают зрители. Фестиваль RCC Extreme проходит в Екатеринбурге возле КРК «Уралец». Там открыли новый скейт-парк, он построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта. Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов. Он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. URA.RU публиковало видео стройки скейт-парка. Закончился фестиваль RCC Extreme выступлением музыкантов Feduk, ST и Эльдара Джарахова.