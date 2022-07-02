В Перми из окна дома выпал ребенок

Мальчик попал в больницу после падения из окна Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Семилетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из окна многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми. О происшествии сообщили в краевом управлении полиции.

«2 июля в Индустриальном районе Перми из окна выпал 7-летний ребенок», — сообщает пресс-служба управления. Падение произошло с высоты второго этажа.

Инцидент произошел во время игры мальчика со своим братом. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчика с травмами увезли в медицинское учреждение.

Ранее URA.RU сообщало, что на пермской реке погибли два мальчика. Восьмилетние дети утонули во время купания без взрослых на реке Сылва.