В Перми из окна дома выпал ребенок

Мальчик попал в больницу после падения из окна
Семилетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из окна многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми. О происшествии сообщили в краевом управлении полиции.
«2 июля в Индустриальном районе Перми из окна выпал 7-летний ребенок», — сообщает пресс-служба управления. Падение произошло с высоты второго этажа.
Инцидент произошел во время игры мальчика со своим братом. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчика с травмами увезли в медицинское учреждение.
Ранее URA.RU сообщало, что на пермской реке погибли два мальчика. Восьмилетние дети утонули во время купания без взрослых на реке Сылва.
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