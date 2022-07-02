02 июля 2022
01 июля 2022

В Перми из окна дома выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, реанимобиль, скорая помощь, реанимация, машина скорой медицинской помощи
Мальчик попал в больницу после падения из окна Фото:

Семилетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из окна многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми. О происшествии сообщили в краевом управлении полиции.

«2 июля в Индустриальном районе Перми из окна выпал 7-летний ребенок», — сообщает пресс-служба управления. Падение произошло с высоты второго этажа.

Инцидент произошел во время игры мальчика со своим братом. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчика с травмами увезли в медицинское учреждение.

Ранее URA.RU сообщало, что на пермской реке погибли два мальчика. Восьмилетние дети утонули во время купания без взрослых на реке Сылва.

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Семилетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из окна многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми. О происшествии сообщили в краевом управлении полиции. «2 июля в Индустриальном районе Перми из окна выпал 7-летний ребенок», — сообщает пресс-служба управления. Падение произошло с высоты второго этажа. Инцидент произошел во время игры мальчика со своим братом. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчика с травмами увезли в медицинское учреждение. Ранее URA.RU сообщало, что на пермской реке погибли два мальчика. Восьмилетние дети утонули во время купания без взрослых на реке Сылва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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