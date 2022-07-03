03 июля 2022

Британия собралась передать конфискованные активы РФ Украине

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Британия работает над передачей российских активов Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания выступает за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины и в настоящий момент прорабатывает данный вопрос. Об этом заявила глава МИД королевства Лиз Трасс.

«Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса», — приводит ее слова газета The Guardian.

Страны Запада начали изымать российские активы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Только США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов, эти средства они также хотят передать Киеву. Подобные действия Вашингтона в Совете Федерации РФ назвали одной из величайших краж в истории.

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Великобритания выступает за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины и в настоящий момент прорабатывает данный вопрос. Об этом заявила глава МИД королевства Лиз Трасс. «Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса», — приводит ее слова газета The Guardian. Страны Запада начали изымать российские активы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Только США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов, эти средства они также хотят передать Киеву. Подобные действия Вашингтона в Совете Федерации РФ назвали одной из величайших краж в истории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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