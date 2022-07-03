03 июля 2022

Свердловский суд рассмотрел жалобу главы института УрФУ

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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург , шурманов евгений
Шурманов пробудет под стражей ближайший месяц Фото:

Адвокаты директора института физкультуры Уральского федерального университета Евгения Шурманова попросили суд назначит ему другую меру пресечения, однако жалобу рассмотрели и оставили без изменений. Обвиняемого также будут содержать под стражей до 8 августа 2022 года. Об этом сообщает свердловский областной суд.

«Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемого Шурманова Евгения Александровича на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 17 июня 2022 года», — сообщает суд. Постановление о содержании под стражей до восьмого августа оставили без изменения.

Главу института спорта УрФУ Евгения Шурманова задержали на рабочем месте 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Суд отправил Шурманова в СИЗО до 8 августа. Также сообщалось, что ФСБ нашла у арестованного квартиру в Дубае, коттедж, записанный на ребенка и коллекцию дорогих часов на 10 миллионов рублей.

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Адвокаты директора института физкультуры Уральского федерального университета Евгения Шурманова попросили суд назначит ему другую меру пресечения, однако жалобу рассмотрели и оставили без изменений. Обвиняемого также будут содержать под стражей до 8 августа 2022 года. Об этом сообщает свердловский областной суд. «Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемого Шурманова Евгения Александровича на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 17 июня 2022 года», — сообщает суд. Постановление о содержании под стражей до восьмого августа оставили без изменения. Главу института спорта УрФУ Евгения Шурманова задержали на рабочем месте 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Суд отправил Шурманова в СИЗО до 8 августа. Также сообщалось, что ФСБ нашла у арестованного квартиру в Дубае, коттедж, записанный на ребенка и коллекцию дорогих часов на 10 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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