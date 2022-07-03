Свердловский суд рассмотрел жалобу главы института УрФУ

Шурманов пробудет под стражей ближайший месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокаты директора института физкультуры Уральского федерального университета Евгения Шурманова попросили суд назначит ему другую меру пресечения, однако жалобу рассмотрели и оставили без изменений. Обвиняемого также будут содержать под стражей до 8 августа 2022 года. Об этом сообщает свердловский областной суд.

«Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемого Шурманова Евгения Александровича на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 17 июня 2022 года», — сообщает суд. Постановление о содержании под стражей до восьмого августа оставили без изменения.

Главу института спорта УрФУ Евгения Шурманова задержали на рабочем месте 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Суд отправил Шурманова в СИЗО до 8 августа. Также сообщалось, что ФСБ нашла у арестованного квартиру в Дубае, коттедж, записанный на ребенка и коллекцию дорогих часов на 10 миллионов рублей.