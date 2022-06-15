Директора института УрФУ подозревают в мошенничестве

В апреле к Евгению Шурманову в УрФУ приходили силовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанному директору института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом URA.RU сообщил представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Уголовное дело находится в производстве следственной части главного следственного управления МВД России по Свердловской области», — уточнил Горелых.

О задержании Шурманова стало известно утром 15 июня — но от неофициальных источников. Среди версий назывался скандал вокруг организации чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге 2019 года. Шурманов руководил дирекцией турнира, и силовики якобы подозревали его в финансовых махинациях. В апреле в институт физкультуры приходили сотрудники ФСБ.

Сам Шурманов в разговоре с URA.RU отрицал какую-либо вину и связывал обыски с нападками своих недоброжелателей. Связаться с ним к моменту публикации не удалось: телефон менеджера по-прежнему выключен.