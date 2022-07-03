Диаспора советует южанке, унизившей русских, уехать из Сургута

Земляки советуют Рае Мамедовой уехать из Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Азербайджанская диаспора рекомендовала Рае Мамедовой переехать из Сургута после того, как утихнет скандал, связанный с ее оскорблениями русского народа в соцсетях. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов.

«Жить в Сургуте Рае Мамедовой тяжело будет. Это ей, конечно, решать. С нашей стороны было доведено, что с подобным поведением никто защищать ее не будет. Она должна полностью раскаяться. Думаю, последний день-два до нее это дошло», — сообщил Аббасов.

Он также рассказал, что диаспоре азербайджанцев удалось выяснить, что сама Мамедова воспитывалась в неполной семье, а в Сургут она переехала пару лет назад. «Мы консультировались с психологом, он считает, что поведение Мамедовой — это защитная реакция на все происходящее. У нее была непростая жизнь, ее воспитала улица. Мы могли бы отправить ее из Сургута хоть сегодня, но для начала нужно понять, какое решение будет принято правоохранительными органами о ее поступке. В случае, если она все-таки переедет, то мы передадим землякам просьбу, чтобы за ней присматривали на новом месте жительства», — добавил представитель диаспоры.

Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятое соседом по дому. Сургутянин снял нескольких детей, которые хулиганили в подъезде. Среди них оказался и ребенок Мамедовой. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить как мужчину, так и его родственников. После чего, полиция возбудила дело об административном правонарушении.

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