Пермяк отправился в колонию за вырубку деревьев

Мужчину осудили за нелегальную вырубку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Пермского края осудили за незаконную вырубку деревьев. О преступлении и вынесенном приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники лесничества обнаружили нелегальную вырубку деревьев неподалеку от села Богородск (Пермский край), о чем сообщили в полицию. «Установлено, что мужчина спилил 77 деревьев, для работы он привлекал местных жителей, вводя их в заблуждение относительно законности своей деятельности», — рассказали в ведомстве.

Ущерб, причиненный от незаконной вырубки, составил более 5 млн рублей. Суд признал пермяка виновным, следующие два года он проведет в колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало о пермском предпринимателе, обманувшем чиновников. За нелегальную деятельность мужчину осудили на шесть лет колонии.