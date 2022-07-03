03 июля 2022

Пермяк отправился в колонию за вырубку деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вырубка деревьев на набережной в Центральном парке культуры и отдыха. Курган, деревья, пень, вырубка кустов, зеленые листья, вырубка деревьев, спил деревьев, работники в касках
Мужчину осудили за нелегальную вырубку Фото:

Жителя Пермского края осудили за незаконную вырубку деревьев. О преступлении и вынесенном приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники лесничества обнаружили нелегальную вырубку деревьев неподалеку от села Богородск (Пермский край), о чем сообщили в полицию. «Установлено, что мужчина спилил 77 деревьев, для работы он привлекал местных жителей, вводя их в заблуждение относительно законности своей деятельности», — рассказали в ведомстве.

Ущерб, причиненный от незаконной вырубки, составил более 5 млн рублей. Суд признал пермяка виновным, следующие два года он проведет в колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало о пермском предпринимателе, обманувшем чиновников. За нелегальную деятельность мужчину осудили на шесть лет колонии.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Жителя Пермского края осудили за незаконную вырубку деревьев. О преступлении и вынесенном приговоре сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники лесничества обнаружили нелегальную вырубку деревьев неподалеку от села Богородск (Пермский край), о чем сообщили в полицию. «Установлено, что мужчина спилил 77 деревьев, для работы он привлекал местных жителей, вводя их в заблуждение относительно законности своей деятельности», — рассказали в ведомстве. Ущерб, причиненный от незаконной вырубки, составил более 5 млн рублей. Суд признал пермяка виновным, следующие два года он проведет в колонии общего режима. Ранее URA.RU сообщало о пермском предпринимателе, обманувшем чиновников. За нелегальную деятельность мужчину осудили на шесть лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...