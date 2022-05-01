01 мая 2022

На ЕКАД бетономешалка насмерть сбила мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход был без светоотражающих элементов (фото из архива) Фото:

На екатеринбургской трассе водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода. О случившемся сообщила свердловская Госавтоинспекция в своем telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель автомашины Sinotruk сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте», — рассказали в ведомстве. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

ДТП произошло 1 мая около 21:30 на шестом километре автодороги ЕКАД. Мужчина шел по трассе в темной одежде без светоотражающих элементов. 36-летний водитель бетономешалки попросту не заметил пешехода. По словам водителя, мужчина внезапно появился на его пути. Личность пешехода в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции.

Ранее URA.RU сообщало про ДТП с участием нетрезвого пешехода. Водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель ранее восемь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД
Фото:

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На екатеринбургской трассе водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода. О случившемся сообщила свердловская Госавтоинспекция в своем telegram-канале. «По предварительной информации, водитель автомашины Sinotruk сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте», — рассказали в ведомстве. Пешеход от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло 1 мая около 21:30 на шестом километре автодороги ЕКАД. Мужчина шел по трассе в темной одежде без светоотражающих элементов. 36-летний водитель бетономешалки попросту не заметил пешехода. По словам водителя, мужчина внезапно появился на его пути. Личность пешехода в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции. Ранее URA.RU сообщало про ДТП с участием нетрезвого пешехода. Водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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