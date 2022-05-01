На ЕКАД бетономешалка насмерть сбила мужчину

02 мая 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Пешеход был без светоотражающих элементов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На екатеринбургской трассе водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода. О случившемся сообщила свердловская Госавтоинспекция в своем telegram-канале. «По предварительной информации, водитель автомашины Sinotruk сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте», — рассказали в ведомстве. Пешеход от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло 1 мая около 21:30 на шестом километре автодороги ЕКАД. Мужчина шел по трассе в темной одежде без светоотражающих элементов. 36-летний водитель бетономешалки попросту не заметил пешехода. По словам водителя, мужчина внезапно появился на его пути. Личность пешехода в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции. Ранее URA.RU сообщало про ДТП с участием нетрезвого пешехода. Водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель ранее восемь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД Фото: telegram-канал «ГИБДД» Екатеринбурга Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На екатеринбургской трассе водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода. О случившемся сообщила свердловская Госавтоинспекция в своем telegram-канале. «По предварительной информации, водитель автомашины Sinotruk сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте», — рассказали в ведомстве. Пешеход от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло 1 мая около 21:30 на шестом километре автодороги ЕКАД. Мужчина шел по трассе в темной одежде без светоотражающих элементов. 36-летний водитель бетономешалки попросту не заметил пешехода. По словам водителя, мужчина внезапно появился на его пути. Личность пешехода в настоящее время устанавливается сотрудниками полиции. Ранее URA.RU сообщало про ДТП с участием нетрезвого пешехода. Водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.