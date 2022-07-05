В Сургуте на фудкорте ТРЦ ребенку на голову упал стол

Ребенок пытался сесть на стул, уперевшись на незакрепленную столешницу. Она упала ему на голову Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на фудкорте ТРЦ «Сургут Сити Молл» незакрепленная столешница упала на голову ребенку. Теперь его мать судится с торговым центром. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

«Находясь на территории ресторанного дворика в ТРЦ „Сургут Сити Молл“ на ее малолетнего ребенка, который чтобы сесть на стул, уперевшись на столешницу, упал вниз лицом, сверху упала незакрепленная к основанию столешница. В результате удара столешницы в голову образовалась шишка, а также в результате падения на пол, образовался синяк на подбородке, ребенок пережил сильный испуг, что сказалось на его психологическом здоровье», — сообщили в суде.

Мама ребенка требует в суде взыскать с торгового центра компенсацию в 75 тысяч рублей. Возбуждено гражданское дело, а также назначено предварительное судебное заседание.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.