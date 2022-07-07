Медики сообщили о состоянии пострадавших на пожаре детей

Детей отвезли в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав Пермского края сообщил о состоянии детей, пострадавших во время утреннего пожара. Возгорание произошло в одной из квартир Соликамска.

«На пожаре пострадали четыре человека. Все были доставлены в городскую больницу Соликамска. Женщина от госпитализации отказалась, трое детей находятся в больнице», — рассказали в минздраве. Специалисты ведомства отметили, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что к тушению пожара привлекалось15 человек личного состава и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.