07 июля 2022

Медики сообщили о состоянии пострадавших на пожаре детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врачи, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Детей отвезли в больницу Фото:

Минздрав Пермского края сообщил о состоянии детей, пострадавших во время утреннего пожара. Возгорание произошло в одной из квартир Соликамска.

«На пожаре пострадали четыре человека. Все были доставлены в городскую больницу Соликамска. Женщина от госпитализации отказалась, трое детей находятся в больнице», — рассказали в минздраве. Специалисты ведомства отметили, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что к тушению пожара привлекалось15 человек личного состава и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

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Минздрав Пермского края сообщил о состоянии детей, пострадавших во время утреннего пожара. Возгорание произошло в одной из квартир Соликамска. «На пожаре пострадали четыре человека. Все были доставлены в городскую больницу Соликамска. Женщина от госпитализации отказалась, трое детей находятся в больнице», — рассказали в минздраве. Специалисты ведомства отметили, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее URA.RU сообщало о том, что к тушению пожара привлекалось15 человек личного состава и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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