На пожаре в Пермском крае пострадали дети

Пожар произошел на 4 квадратных метрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рано утром 8 июля в городе Соликамске Пермского края произошел пожар, в котором пострадали три ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

«Сегодня, 8 июля 2022 года, в 06.25 поступило сообщение о возгорании в квартире города Соликамска, на улице Большевистской. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 15 человек личного состава и 5 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС края. Пожарные выяснили, что на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи. Пожар был локализован спустя 13 минут после вызова спасателей.

В результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Соликамска. Оперативно узнать о состоянии пациентов корреспонденту URA.RU не удалось. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня в городе Кудымкар загорелся частный дом. Приехавшие на вызов пожарные спасли четырех человек.