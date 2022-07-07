07 июля 2022

На пожаре в Пермском крае пострадали дети

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Пожар произошел на 4 квадратных метрах Фото:

Рано утром 8 июля в городе Соликамске Пермского края произошел пожар, в котором пострадали три ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

«Сегодня, 8 июля 2022 года, в 06.25 поступило сообщение о возгорании в квартире города Соликамска, на улице Большевистской. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 15 человек личного состава и 5 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС края. Пожарные выяснили, что на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи. Пожар был локализован спустя 13 минут после вызова спасателей.

В результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Соликамска. Оперативно узнать о состоянии пациентов корреспонденту URA.RU не удалось. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня в городе Кудымкар загорелся частный дом. Приехавшие на вызов пожарные спасли четырех человек.

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Рано утром 8 июля в городе Соликамске Пермского края произошел пожар, в котором пострадали три ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. «Сегодня, 8 июля 2022 года, в 06.25 поступило сообщение о возгорании в квартире города Соликамска, на улице Большевистской. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 15 человек личного состава и 5 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС края. Пожарные выяснили, что на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи. Пожар был локализован спустя 13 минут после вызова спасателей. В результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Соликамска. Оперативно узнать о состоянии пациентов корреспонденту URA.RU не удалось. Причины возгорания устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что 26 июня в городе Кудымкар загорелся частный дом. Приехавшие на вызов пожарные спасли четырех человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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