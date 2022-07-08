08 июля 2022

Власти поздравили свердловских мусульман с праздником

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Курбан-байрам в Екатеринбурге, мечеть на ул. Димитрова, 15., намаз, молитва, курбан байрам
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам Фото:

Правительство Свердловской области поздравило мусульман с праздником Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа к святым местам. Поздравление появилось на информационном портале Свердловской области.

«Правительство поздравляет мусульман региона с праздником Курбан-байрам. Мусульманская община — одна из самых многочисленных, действенных и дружных в нашем регионе. Духовные традиции мусульман являются неотъемлемой частью культуры и особого колорита нашего региона», — говорится в поздравлении.

Мусульмане празднуют Курбан-байрам через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. Он знаменует окончание хаджа к святым местам, паломничество принято совершать в течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама. Празднование начинается ранним утром в мечети и длится несколько дней. Обязательный атрибут праздника — обряд жертвоприношения.

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Правительство Свердловской области поздравило мусульман с праздником Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа к святым местам. Поздравление появилось на информационном портале Свердловской области. «Правительство поздравляет мусульман региона с праздником Курбан-байрам. Мусульманская община — одна из самых многочисленных, действенных и дружных в нашем регионе. Духовные традиции мусульман являются неотъемлемой частью культуры и особого колорита нашего региона», — говорится в поздравлении. Мусульмане празднуют Курбан-байрам через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. Он знаменует окончание хаджа к святым местам, паломничество принято совершать в течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама. Празднование начинается ранним утром в мечети и длится несколько дней. Обязательный атрибут праздника — обряд жертвоприношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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