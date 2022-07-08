Власти поздравили свердловских мусульман с праздником

Правительство Свердловской области поздравило мусульман с праздником Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа к святым местам. Поздравление появилось на информационном портале Свердловской области.
«Правительство поздравляет мусульман региона с праздником Курбан-байрам. Мусульманская община — одна из самых многочисленных, действенных и дружных в нашем регионе. Духовные традиции мусульман являются неотъемлемой частью культуры и особого колорита нашего региона», — говорится в поздравлении.
Мусульмане празднуют Курбан-байрам через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. Он знаменует окончание хаджа к святым местам, паломничество принято совершать в течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама. Празднование начинается ранним утром в мечети и длится несколько дней. Обязательный атрибут праздника — обряд жертвоприношения.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал