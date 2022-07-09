В июне рынок вакансий в Перми сузился

При этом количество резюме в июне в Перми увеличилось по сравнению с маем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В первом месяце лета на рынке труда Пермского края число вакансий сократилось на 10% по сравнению с маем. При этом количество резюме увеличилось на 13%, сообщает сервис Работа.ру.

«Чаще всего в июне сотрудников искали компании сферы торговли — треть опубликованных вакансий. Высокую активность на рынке труда демонстрировали транспортные и логистические организации — 13%. Также работодатели проявляли интерес к соискателям из сферы строительства и недвижимости, услуг, финансов и страхования», — делится аналитикой сервис по поиску работы.

Чаще всего пермяки искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (17% резюме от общего числа). Высокая активность соискателей была в торговле, в отрасли транспорта и логистики (10%), в сфере маркетинга, рекламы и СМИ (8%).

Ранее URA.RU сообщало, что у пермяков появилась возможность сократить свой рабочий день. Если температура в помещении приблизится к отметке 28,5 градуса, трудовая инспекция рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час.