09 июля 2022
08 июля 2022

В июне рынок вакансий в Перми сузился

© Служба новостей «URA.RU»
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При этом количество резюме в июне в Перми увеличилось по сравнению с маем Фото:

В первом месяце лета на рынке труда Пермского края число вакансий сократилось на 10% по сравнению с маем. При этом количество резюме увеличилось на 13%, сообщает сервис Работа.ру.

«Чаще всего в июне сотрудников искали компании сферы торговли — треть опубликованных вакансий. Высокую активность на рынке труда демонстрировали транспортные и логистические организации — 13%. Также работодатели проявляли интерес к соискателям из сферы строительства и недвижимости, услуг, финансов и страхования», — делится аналитикой сервис по поиску работы.

Чаще всего пермяки искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (17% резюме от общего числа). Высокая активность соискателей была в торговле, в отрасли транспорта и логистики (10%), в сфере маркетинга, рекламы и СМИ (8%).

Ранее URA.RU сообщало, что у пермяков появилась возможность сократить свой рабочий день. Если температура в помещении приблизится к отметке 28,5 градуса, трудовая инспекция рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час.

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В первом месяце лета на рынке труда Пермского края число вакансий сократилось на 10% по сравнению с маем. При этом количество резюме увеличилось на 13%, сообщает сервис Работа.ру. «Чаще всего в июне сотрудников искали компании сферы торговли — треть опубликованных вакансий. Высокую активность на рынке труда демонстрировали транспортные и логистические организации — 13%. Также работодатели проявляли интерес к соискателям из сферы строительства и недвижимости, услуг, финансов и страхования», — делится аналитикой сервис по поиску работы. Чаще всего пермяки искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (17% резюме от общего числа). Высокая активность соискателей была в торговле, в отрасли транспорта и логистики (10%), в сфере маркетинга, рекламы и СМИ (8%). Ранее URA.RU сообщало, что у пермяков появилась возможность сократить свой рабочий день. Если температура в помещении приблизится к отметке 28,5 градуса, трудовая инспекция рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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