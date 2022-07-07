07 июля 2022

У пермяков появилась возможность сократить рабочий день

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в ЭИСИ. Москва, офис, сити, коворкинг, менеджер
Если в офисе жарко, то уйти с работы можно раньше Фото:

В Перми установилась жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что сегодня температура воздуха достигнет 31 градуса, а в ближайшие 5-7 дней составит 32 градуса, что выше климатической нормы. В Государственной инспекции труда отмечают, что в таких условиях работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортные условия. Если кондиционеры не спасают, нужно сократить рабочий день.

«Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — сообщает инспекция в своем telegram-канале.

Специалисты советуют давать сотрудникам перерывы в работе и предусмотреть места для отдыха. Важно, чтобы на рабочем месте всегда были чистая питьевая вода и аптечка.

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В Перми установилась жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что сегодня температура воздуха достигнет 31 градуса, а в ближайшие 5-7 дней составит 32 градуса, что выше климатической нормы. В Государственной инспекции труда отмечают, что в таких условиях работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортные условия. Если кондиционеры не спасают, нужно сократить рабочий день. «Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — сообщает инспекция в своем telegram-канале. Специалисты советуют давать сотрудникам перерывы в работе и предусмотреть места для отдыха. Важно, чтобы на рабочем месте всегда были чистая питьевая вода и аптечка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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