У пермяков появилась возможность сократить рабочий день

08 июля 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Если в офисе жарко, то уйти с работы можно раньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми установилась жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что сегодня температура воздуха достигнет 31 градуса, а в ближайшие 5-7 дней составит 32 градуса, что выше климатической нормы. В Государственной инспекции труда отмечают, что в таких условиях работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортные условия. Если кондиционеры не спасают, нужно сократить рабочий день. «Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — сообщает инспекция в своем telegram-канале. Специалисты советуют давать сотрудникам перерывы в работе и предусмотреть места для отдыха. Важно, чтобы на рабочем месте всегда были чистая питьевая вода и аптечка. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми установилась жаркая погода. Синоптики прогнозируют, что сегодня температура воздуха достигнет 31 градуса, а в ближайшие 5-7 дней составит 32 градуса, что выше климатической нормы. В Государственной инспекции труда отмечают, что в таких условиях работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортные условия. Если кондиционеры не спасают, нужно сократить рабочий день. «Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — сообщает инспекция в своем telegram-канале. Специалисты советуют давать сотрудникам перерывы в работе и предусмотреть места для отдыха. Важно, чтобы на рабочем месте всегда были чистая питьевая вода и аптечка.