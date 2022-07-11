Спасти животное горожанам не удалось Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) жители обнаружили в мусорном контейнере умирающего пса. О случившемся рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» горожанка Ирина Аникевич. Она также опубликовала видео с предполагаемой хозяйкой домашнего питомца, которое редакция URA.RU не может публиковать из этических соображений. Женщина призналась, что решила избавиться от пса, поскольку он и «топтал ее грядки и всех достал».

После того, как щенка отдали в «добрые ручки» Людмила (куратор щенка) все время была на связи с хозяйкой. Все было хорошо, ничего не предвещало беды. Но, что-то пошло не так. Вместо того, чтобы сказать куратору, что пес стал не нужным, бабушка решила избавиться от него, поставив укол. На вопрос волонтера, что вы ему поставили, ответ убил — отраву и ацетон.

Волонтеры попытались спасти пса. Они отвезли его в ветеринарную клинику, однако там животное скончалось. По информации автора поста, жители написали заявление в полицию с просьбой провести по данному факту проверку. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не получен.

URA.RU также рассказывало о приюте для собак в городе Оса, который волонтеры прозвали концлагерем для животных. А в селе Барда двое неизвестных взорвали петарду в пасти у собаки. От полученного ранения она скончалась.