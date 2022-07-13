Байден заявил о готовности ввести США в активный конфликт 14 июля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 + США ударят по Ирану, если не получится договориться, заявил Джо Байден Фото: Patrick Semansky AP/TASS США готовы применить силу против Ирана, если переговоры по перезаключению совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) будут провалены. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью израильскому телеканалу 12. «В качестве последнего средства — да», — сказал Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки о возможности применить силу, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие, передает РИА «Новости». Также он добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) останется в списке террористических организаций, даже если это будет влиять на исход сделки. Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что Байден ведет Америку к третьей мировой войне. В США заявили о волнении из-за действий России на Ближнем Востоке. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова строить долгосрочные отношения с Ираном. США готовы применить силу против Ирана, если переговоры по перезаключению совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) будут провалены. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью израильскому телеканалу 12. «В качестве последнего средства — да», — сказал Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки о возможности применить силу, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие, передает РИА «Новости». Также он добавил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) останется в списке террористических организаций, даже если это будет влиять на исход сделки. Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что Байден ведет Америку к третьей мировой войне. В США заявили о волнении из-за действий России на Ближнем Востоке. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова строить долгосрочные отношения с Ираном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям