Замминистра челябинского правительства ушел в отставку

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андерй Минченко ушел в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.
«Заявление об отставке Минченко подписано. Он оставил свой пост», — пояснили в пресс-службе.
По информации URA.RU, чиновник уволился по собственному желанию. В правительстве Челябинской области Минченко работал с марта 2020 года, курируя внутренний туризм.
В апреле 2022 года губернатор Алексей Текслер создал АНО «Центр проектного развития территорий и туризма», который будет заниматься этими вопросами. Возглавил его экс-директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») Максим Мельников, работавший в минимущества области. Куратором структуры стал вице-губернатор Александр Богашов. В начале этой недели глава региона дополнительно перераспределил полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей.
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