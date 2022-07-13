13 июля 2022

Замминистра челябинского правительства ушел в отставку

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, зигальга, река юрюзань, минченко андрей, национальный парк зигальга, хребет зигальга
Андрей Минченко отвечал в правительстве Челябинской области за внутренний туризм Фото:

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андерй Минченко ушел в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Заявление об отставке Минченко подписано. Он оставил свой пост», — пояснили в пресс-службе.

По информации URA.RU, чиновник уволился по собственному желанию. В правительстве Челябинской области Минченко работал с марта 2020 года, курируя внутренний туризм.

В апреле 2022 года губернатор Алексей Текслер создал АНО «Центр проектного развития территорий и туризма», который будет заниматься этими вопросами. Возглавил его экс-директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») Максим Мельников, работавший в минимущества области. Куратором структуры стал вице-губернатор Александр Богашов. В начале этой недели глава региона дополнительно перераспределил полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей.

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Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андерй Минченко ушел в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. «Заявление об отставке Минченко подписано. Он оставил свой пост», — пояснили в пресс-службе. По информации URA.RU, чиновник уволился по собственному желанию. В правительстве Челябинской области Минченко работал с марта 2020 года, курируя внутренний туризм. В апреле 2022 года губернатор Алексей Текслер создал АНО «Центр проектного развития территорий и туризма», который будет заниматься этими вопросами. Возглавил его экс-директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») Максим Мельников, работавший в минимущества области. Куратором структуры стал вице-губернатор Александр Богашов. В начале этой недели глава региона дополнительно перераспределил полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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