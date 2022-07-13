Замминистра челябинского правительства ушел в отставку

14 июля 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Андрей Минченко отвечал в правительстве Челябинской области за внутренний туризм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андерй Минченко ушел в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. «Заявление об отставке Минченко подписано. Он оставил свой пост», — пояснили в пресс-службе. По информации URA.RU, чиновник уволился по собственному желанию. В правительстве Челябинской области Минченко работал с марта 2020 года, курируя внутренний туризм. В апреле 2022 года губернатор Алексей Текслер создал АНО «Центр проектного развития территорий и туризма», который будет заниматься этими вопросами. Возглавил его экс-директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») Максим Мельников, работавший в минимущества области. Куратором структуры стал вице-губернатор Александр Богашов. В начале этой недели глава региона дополнительно перераспределил полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андерй Минченко ушел в отставку. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. «Заявление об отставке Минченко подписано. Он оставил свой пост», — пояснили в пресс-службе. По информации URA.RU, чиновник уволился по собственному желанию. В правительстве Челябинской области Минченко работал с марта 2020 года, курируя внутренний туризм. В апреле 2022 года губернатор Алексей Текслер создал АНО «Центр проектного развития территорий и туризма», который будет заниматься этими вопросами. Возглавил его экс-директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») Максим Мельников, работавший в минимущества области. Куратором структуры стал вице-губернатор Александр Богашов. В начале этой недели глава региона дополнительно перераспределил полномочия среди членов правительства региона и своих заместителей.