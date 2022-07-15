Росгвардейцы нашли доказательства массового дезертирства из ВСУ

Отмечены неоднократные случаи дезертирства со стороны ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Росгвардии отметили, что с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот со стороны ВСУ под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В ЛНР спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что дезертируют бойцы 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126. Причем, дезертируют различными способами, например, не выходят с отпуска и затем — на связь.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что из-за регулярных неудач на поле боя в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число дезертиров. Об этом ведомство писало в официальном telegram-канале. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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