Росгвардейцы нашли доказательства массового дезертирства из ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины, спецназ украины
Отмечены неоднократные случаи дезертирства со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Росгвардии отметили, что с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот со стороны ВСУ под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В ЛНР спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что дезертируют бойцы 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126. Причем, дезертируют различными способами, например, не выходят с отпуска и затем — на связь.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что из-за регулярных неудач на поле боя в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число дезертиров. Об этом ведомство писало в официальном telegram-канале. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Росгвардии отметили, что с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот со стороны ВСУ под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «В ЛНР спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что дезертируют бойцы 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126. Причем, дезертируют различными способами, например, не выходят с отпуска и затем — на связь. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что из-за регулярных неудач на поле боя в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число дезертиров. Об этом ведомство писало в официальном telegram-канале. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...