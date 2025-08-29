Выборы дальневосточного губернатора пошли на по сценарию

Выборы губернатора Еврейской АО пошли не по сценарию. За две недели до дня голосования пришлось корректировать списки кандидатов. Выбыл представитель «Новых людей», индивидуальный предприниматель Владимир Потапенко. По версиям собеседников URA.RU, близких к избирательной кампании, такое решение политические администраторы приняли после очередных социологических замеров.
«Естественно, в ходе избирательной кампании мониторятся рейтинги кандидатов. Возможно, коллеги, администрирующие эту кампанию, поняли, что кандидат от „Новых людей“ набирает большой процент, несмотря на то, что не ведет никакой работы», — сказал политконсультант с Дальнего Востока Вячеслав Беляков.
Популярность Потапенко может быть обусловлена протестным потенциалом, сохраняющимся на Дальнем Востоке, поэтому начал расти рейтинг малоизвестного кандидата, резюмировал эксперт.
По словам близкого к местным властям источника, настоящая причина снятия кандидата — наличие ошибок в его документах, которые он сдал в избирком. Как утверждает инсайдер, Потапенко решил снять свою кандидатуру самостоятельно, чтобы не дискредитировать избирательную комиссию.
Теперь облизбиркому Еврейской АО придется переделывать бюллетени. Там будет только четыре кандидата. От «Единой России» баллотируется местная чиновница, начальник управления федерального фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк — одна из двух женщин-губернаторов в РФ. От КПРФ избирается Александр Щербин, от «Коммунистов России» Александр Крупский, от ЛДПР Василий Гладких.
«Без комментариев, даже говорить об этом не хочу», — сказал нам выбывший из гонки Потапенко. Мы также обратились за комментариями к начальнику управления по внутренней политике ЕАО Дмитрию Колобову и секретарю отделения НЛ Ивану Проходцеву. Оба отказались обсуждать происходящее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.