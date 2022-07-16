В ЕС отказываются от Украины из-за политического кризиса

Итальянцы массово протестуют против действий правительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Итальянцы недовольны деятельностью председателя совета министров Италии Марио Драги, и из-за проходящих там митингов и протестов Украина вскоре может лишиться поставок оружия западных стран. Об этом предупредил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие [на Украину]. Это одна из многих серьезных проблем», — сказал он в разговоре с журналистами издания Politico.

Итальянские протесты начались после того, как премьер Италии Марио Драги объявил об уходе с должности, но его заявление не принял президент страны Серджо Маттарелла, уточняет телеканал 360. Протестующие просят предоставить социальные гарантии на фоне рекордного роста цен на продовольствие и топливо за 36 лет, пишет ОТР. Эта ситуация сложилась из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада, но сами при этом пострадали.

В начале июля этого года западные СМИ уже писали, что после освобождения от украинских солдат и националистов Луганской народной республики российскими войсками поставки международной помощи ВСУ значительно сократились. Кроме того, украинские военные не могут воспользоваться западными системами залпового огня HIMARS, так как союзники значительно сократили военную подготовку бойцов.

Об освобождении ЛНР стало известно в июне. Оно происходило в ходе специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Основная цель спецоперации — помощь республикам Донбасса, граждане которых годами страдали от обстрелов украинской стороны. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, которые уже заявил о желании войти в состав РФ после проведения референдума. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики.

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