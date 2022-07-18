Еще одна страна задумалась над признанием ЛДНР

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Нигерия может рассмотреть признание независимости республик Донбасса, заявил Абдуллахи Шеху Фото:

Нигерия готова рассмотреть возможность признания Донецкой и Луганской народных республик, если получит такой запрос. Об этом сообщил посол страны Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, ДНР и ЛНР пока не просили нас об этом. Нигерия готова рассмотреть запрос на признание, если он поступит», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости».

Ранее о признании независимости республик Донбасса объявила Северная Корея. Россия сделала это 22 февраля.

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Нигерия готова рассмотреть возможность признания Донецкой и Луганской народных республик, если получит такой запрос. Об этом сообщил посол страны Нигерии в России Абдуллахи Шеху. «Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, ДНР и ЛНР пока не просили нас об этом. Нигерия готова рассмотреть запрос на признание, если он поступит», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости». Ранее о признании независимости республик Донбасса объявила Северная Корея. Россия сделала это 22 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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