Еще одна страна задумалась над признанием ЛДНР

Нигерия может рассмотреть признание независимости республик Донбасса, заявил Абдуллахи Шеху Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нигерия готова рассмотреть возможность признания Донецкой и Луганской народных республик, если получит такой запрос. Об этом сообщил посол страны Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, ДНР и ЛНР пока не просили нас об этом. Нигерия готова рассмотреть запрос на признание, если он поступит», — сказал Шеху в интервью РИА «Новости».

Ранее о признании независимости республик Донбасса объявила Северная Корея. Россия сделала это 22 февраля.