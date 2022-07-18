Кадыров призвал разместить ПВО в Чечне

России нужны новые стратегические военные решения, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На месте танковой части в Шалинском районе Чеченской республики необходимо разместить системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление в своем telegram-канале сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе», — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что «от врагов можно ожидать чего угодно», поэтому республике нужны упреждающие тактические меры. Кадыров также заявил, что никто кроме России не выступил против «адской мерзости, которую распространяет Запад».