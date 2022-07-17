В Челябинске память Шатунова почтут концертом и фразой из свечей

Фанаты Юрия Шатунова соберутся в Челябинске 1 августа на концерт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске 1 августа в день памяти российского певца Юрия Шатунова соберут концерт в Саду Победы. Как URA.RU рассказала организатор Олеся Ефимова, в завершение устроители выложат фразу из свечей.

«1 августа, когда исполнится 40 дней со дня смерти нашего любимого исполнителя, в 19 часов пригласим всех желающих на концерт в Сад Победы. Это будет народное мероприятие: спеть сможет каждый, а в завершение устроим инсталляцию из свечей», — рассказала URA.RU Ефимова.

Фанаты свои усилия координируют в telegram-канале. Солистом импровизированного концерта выступит вокалист Alex Mishustin. Аккомпанировать ему вызвался гармонист Василий Стахун. Проведут программу Николай Веселых и Андрей Жильцов.

Фраза, которую участники выложат, звучит как «Не забудем твои белые розы». Цветы, которые челябинцы принесут в память о певце, затем возложат на стелу Сада Победы. Организаторы уже имели опыт проведения памятных концертов. Первый митинг-реквием Ефимова провела в 2017 году. Тогда событие посвятили памяти хора Александрова и Елизаветы Глинки.

Смерть Шатунова наступила 23 июня в Домодедово Московской области. Певец умер на 49 году жизни. Причиной смерти медики назвали острую сердечную недостаточность. Россиянам его творчество стало широко известно в 1986 году. Тогда исполнитель выступал в составе группы «Ласковый май». Одним из наиболее популярных хитов поп-коллектива стала песня «Белые розы».