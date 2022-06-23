После смерти Шатунова челябинцы решили поставить певцу памятник

Смерть Шатунова вызвала к обсуждению мемориальные инициативы челябинцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинска предложили установить памятник исполнителю песен Юрию Шатунову. Так они отреагировали на известие о его смерти в соцсети «ВКонтакте».

«Уже несколько часов перевариваю эту новость, не верится! У меня просто траур уже. Хочу памятник Юре огромный. Не знаю пока, где. Детский центр имени Шатунова, творческий. Нас миллионы, мы жили в одно время с ним: это наша юность, молодость», — предложила Лидия Юмадилова.

Челябинку поддержал пользователь соцсети под ником Ромео Онегин. Он предложил установить монумент в родном городе Юрия Шатунова — башкирском Кумертау. Автор комментария задался также вопросом, надо ли объявить сбор средств для увековечивания творчества группы «Ласковый май». Эльвира Шафикова вспомнила концерт певца на День металлурга в районе ЧМЗ. Она написала, что весь стадион не мог усидеть на месте, зрители на трибунах подпевали «Седую ночь».

«Практически за один день мы потеряли две звезды — Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова. Я помню каждого только по одной песне, которые они запомнились: это „Шоколадный заяц“ и „Детство“. Спасибо за любимые песни», — выразил сочувствие John Kramer.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в Подмосковье на 49 году жизни. Широкой публике он стал известен в 1986 году в составе группы «Ласковый май». Исполнителю тогда было 13 лет. Автором первых песен являлся руководитель музыкального кружка школы-интерната Оренбурга Сергей Кузнецов. В 1988 году продюсером группы стал предприниматель из Ставрополя Андрей Разин. Группа распалась в 1992 году, а Шатунов уехал жить в Германию. Разин судился с ним много лет за права на песни. Последний процесс певец выиграл за несколько дней до смерти. Ее причиной медики Домодедово 22 июня назвали острую сердечную недостаточность.