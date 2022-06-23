После смерти Шатунова челябинцы решили поставить певцу памятник

Жители Челябинска предложили установить памятник исполнителю песен Юрию Шатунову. Так они отреагировали на известие о его смерти в соцсети «ВКонтакте».
«Уже несколько часов перевариваю эту новость, не верится! У меня просто траур уже. Хочу памятник Юре огромный. Не знаю пока, где. Детский центр имени Шатунова, творческий. Нас миллионы, мы жили в одно время с ним: это наша юность, молодость», — предложила Лидия Юмадилова.
Челябинку поддержал пользователь соцсети под ником Ромео Онегин. Он предложил установить монумент в родном городе Юрия Шатунова — башкирском Кумертау. Автор комментария задался также вопросом, надо ли объявить сбор средств для увековечивания творчества группы «Ласковый май». Эльвира Шафикова вспомнила концерт певца на День металлурга в районе ЧМЗ. Она написала, что весь стадион не мог усидеть на месте, зрители на трибунах подпевали «Седую ночь».
«Практически за один день мы потеряли две звезды — Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова. Я помню каждого только по одной песне, которые они запомнились: это „Шоколадный заяц“ и „Детство“. Спасибо за любимые песни», — выразил сочувствие John Kramer.
Юрий Шатунов скончался 23 июня в Подмосковье на 49 году жизни. Широкой публике он стал известен в 1986 году в составе группы «Ласковый май». Исполнителю тогда было 13 лет. Автором первых песен являлся руководитель музыкального кружка школы-интерната Оренбурга Сергей Кузнецов. В 1988 году продюсером группы стал предприниматель из Ставрополя Андрей Разин. Группа распалась в 1992 году, а Шатунов уехал жить в Германию. Разин судился с ним много лет за права на песни. Последний процесс певец выиграл за несколько дней до смерти. Ее причиной медики Домодедово 22 июня назвали острую сердечную недостаточность.
Жители Челябинска предложили установить памятник исполнителю песен Юрию Шатунову. Так они отреагировали на известие о его смерти в соцсети «ВКонтакте». «Уже несколько часов перевариваю эту новость, не верится! У меня просто траур уже. Хочу памятник Юре огромный. Не знаю пока, где. Детский центр имени Шатунова, творческий. Нас миллионы, мы жили в одно время с ним: это наша юность, молодость», — предложила Лидия Юмадилова. Челябинку поддержал пользователь соцсети под ником Ромео Онегин. Он предложил установить монумент в родном городе Юрия Шатунова — башкирском Кумертау. Автор комментария задался также вопросом, надо ли объявить сбор средств для увековечивания творчества группы «Ласковый май». Эльвира Шафикова вспомнила концерт певца на День металлурга в районе ЧМЗ. Она написала, что весь стадион не мог усидеть на месте, зрители на трибунах подпевали «Седую ночь». «Практически за один день мы потеряли две звезды — Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова. Я помню каждого только по одной песне, которые они запомнились: это „Шоколадный заяц“ и „Детство“. Спасибо за любимые песни», — выразил сочувствие John Kramer. Юрий Шатунов скончался 23 июня в Подмосковье на 49 году жизни. Широкой публике он стал известен в 1986 году в составе группы «Ласковый май». Исполнителю тогда было 13 лет. Автором первых песен являлся руководитель музыкального кружка школы-интерната Оренбурга Сергей Кузнецов. В 1988 году продюсером группы стал предприниматель из Ставрополя Андрей Разин. Группа распалась в 1992 году, а Шатунов уехал жить в Германию. Разин судился с ним много лет за права на песни. Последний процесс певец выиграл за несколько дней до смерти. Ее причиной медики Домодедово 22 июня назвали острую сердечную недостаточность.