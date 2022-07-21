Четырем мэрам из ХМАО грозят проблемы с прокуратурой

21 июля 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Мэрам из ХМАО грозит обращение в прокуратуру, если они не успеют оборудовать участки для инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главам Сургутского, Нефтеюганского, Октябрьского и Советского района грозят проблемы с прокуратурой, если они не успеют оборудовать местные избирательные участки для инвалидов ко дню голосования в сентябре. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «Проведена оценка состояния дел по обеспечению доступности объектов социальной сферы, в которых располагаются избирательные участки, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не только в период избирательных кампаний, но и при использовании их по своему непосредственному предназначению. В четырех муниципальных образования еще не приняты конкретные мероприятия и сроки их исполнения», — сказано в сообщении уполномоченного. При этом Стребкова в разговоре с журналистом агентства добавила, что на данный момент ни один глава не отказался выполнять рекомендации и обещает их исполнить до дня голосования — 11 сентября. «В сентябре в ходе мониторинговых наблюдений проведем проверку и примем решение. Если во второй раз рекомендации не будут выполнены, последует обращение в прокуратуру», — заключила Стребкова. Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе отказались оплачивать содержание пандуса для ребенка-инвалида. Стоимость обслуживания на одну семью не превысила бы 300 рублей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Главам Сургутского, Нефтеюганского, Октябрьского и Советского района грозят проблемы с прокуратурой, если они не успеют оборудовать местные избирательные участки для инвалидов ко дню голосования в сентябре. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «Проведена оценка состояния дел по обеспечению доступности объектов социальной сферы, в которых располагаются избирательные участки, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не только в период избирательных кампаний, но и при использовании их по своему непосредственному предназначению. В четырех муниципальных образования еще не приняты конкретные мероприятия и сроки их исполнения», — сказано в сообщении уполномоченного. При этом Стребкова в разговоре с журналистом агентства добавила, что на данный момент ни один глава не отказался выполнять рекомендации и обещает их исполнить до дня голосования — 11 сентября. «В сентябре в ходе мониторинговых наблюдений проведем проверку и примем решение. Если во второй раз рекомендации не будут выполнены, последует обращение в прокуратуру», — заключила Стребкова. Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе отказались оплачивать содержание пандуса для ребенка-инвалида. Стоимость обслуживания на одну семью не превысила бы 300 рублей.