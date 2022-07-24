24 июля 2022
23 июля 2022

В Челябинске мужчина выпал из окна на восьмом этаже

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Проверку проводит Следственный комитет Фото:

В Челябинске из окна квартиры на восьмом этаже выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Несчастный случай произошел около полудня в доме на улице Комарова, 137. Там под окнами дома нашли тело местного жителя, он выпал из окна своей квартиры на восьмом этаже. Погибшему было 33 года», — рассказал источник.

Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос, комментарий ведомство предоставит позднее.

Ранее в Челябинске в Металлургическом районе выпала с балкона на четвертом этаже женщина 1968 года рождения. Она умерла в машине скорой помощи.

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В Челябинске из окна квартиры на восьмом этаже выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Несчастный случай произошел около полудня в доме на улице Комарова, 137. Там под окнами дома нашли тело местного жителя, он выпал из окна своей квартиры на восьмом этаже. Погибшему было 33 года», — рассказал источник. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос, комментарий ведомство предоставит позднее. Ранее в Челябинске в Металлургическом районе выпала с балкона на четвертом этаже женщина 1968 года рождения. Она умерла в машине скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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