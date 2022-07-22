22 июля 2022

В Челябинске ночью женщина выпала с балкона и погибла. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Следственный комитет проводит проверку Фото:

В Челябинске в ночь на 23 июля с балкона четвертого этажа выпала женщина, сообщают очевидцы в социальных сетях. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, женщина погибла. В пресс-службе СУ СКР региона начали проверку.

«Второй случай за месяц. Байкальская 42, но только теперь женщина выпала с балкона четвертого этажа в 2:00, что происходит с людьми», — написали очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте» и поделились видео работы спасателей и врачей.

По данным источника URA.RU, несчастный случай произошел 23 июля в 01:35. С балкона квартиры на четвертом этаже выпала женщина 1968 года рождения. Упав на козырек подъезда, она погибла.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU заявили, что сообщение о происшествии зарегистрировано. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что по факту гибели женщины организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Челябинске в ночь на 23 июля с балкона четвертого этажа выпала женщина, сообщают очевидцы в социальных сетях. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, женщина погибла. В пресс-службе СУ СКР региона начали проверку. «Второй случай за месяц. Байкальская 42, но только теперь женщина выпала с балкона четвертого этажа в 2:00, что происходит с людьми», — написали очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте» и поделились видео работы спасателей и врачей. По данным источника URA.RU, несчастный случай произошел 23 июля в 01:35. С балкона квартиры на четвертом этаже выпала женщина 1968 года рождения. Упав на козырек подъезда, она погибла. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU заявили, что сообщение о происшествии зарегистрировано. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что по факту гибели женщины организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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