Тюменское кладбище заросло ядовитым растением

25 июля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

На городском кладбище Тобольска вырос борщевик Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тобольска обнаружили на городском кладбище заросли борщевика (ядовитое растение, вызывающее ожоги кожи, прим. URA.RU). Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск». «Кладбище в Алемасово все заросло борщевиком, это очень опасно. Неужели у нас в Тобольске невозможно с ним справиться? Строим разные крупные объекты, а с борщевиком не боремся! Это вопрос к администрации города», — написала Людмила Бенчерская в своей публикации. В комментариях к записи пользователи разделили негодование автора. «По проблеме поста согласна. Кладбище действительно ужасно заросло. Не успеваешь убирать. А на заброшенные могилки без оградок и вовсе без слез не взглянешь. Неужели нельзя нанять служащих, чтобы выкосили всю траву?», — поинтересовалась Екатерина Карпова-Шестакова. «Вчера ездили к сыну, то же самое. Страшно смотреть, все зарастает», — отметил Александр Примак. В городской администрации также прокомментировали сложившуюся ситуацию. «На территории кладбища предусмотрены работы в летний период: между местами захоронений — работы по уборке мусора, образующегося от уборки могил граждан, до мусоросборников. Иные работы между местами захоронений не предусмотрены. Кошение травы (вручную) выполняется только в отношении могил, за которыми нет ухода более трех лет (заброшенных захоронений) — не менее 2 раз за весь летний период. За могилами, не отнесенными к категории заброшенных, уход осуществляется родственниками, либо иными лицами», — отметили в тобольской мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тобольска обнаружили на городском кладбище заросли борщевика (ядовитое растение, вызывающее ожоги кожи, прим. URA.RU). Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск». «Кладбище в Алемасово все заросло борщевиком, это очень опасно. Неужели у нас в Тобольске невозможно с ним справиться? Строим разные крупные объекты, а с борщевиком не боремся! Это вопрос к администрации города», — написала Людмила Бенчерская в своей публикации. В комментариях к записи пользователи разделили негодование автора. «По проблеме поста согласна. Кладбище действительно ужасно заросло. Не успеваешь убирать. А на заброшенные могилки без оградок и вовсе без слез не взглянешь. Неужели нельзя нанять служащих, чтобы выкосили всю траву?», — поинтересовалась Екатерина Карпова-Шестакова. «Вчера ездили к сыну, то же самое. Страшно смотреть, все зарастает», — отметил Александр Примак. В городской администрации также прокомментировали сложившуюся ситуацию. «На территории кладбища предусмотрены работы в летний период: между местами захоронений — работы по уборке мусора, образующегося от уборки могил граждан, до мусоросборников. Иные работы между местами захоронений не предусмотрены. Кошение травы (вручную) выполняется только в отношении могил, за которыми нет ухода более трех лет (заброшенных захоронений) — не менее 2 раз за весь летний период. За могилами, не отнесенными к категории заброшенных, уход осуществляется родственниками, либо иными лицами», — отметили в тобольской мэрии.