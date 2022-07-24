Дизайнеры нового здания пермской галереи уедут на север края

Дизайнеры отправятся на север Прикамья за вдохновением Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Специалисты архитектурного бюро Project Eleven, которые разрабатывают интерьер нового здания художественной галереи, отправятся на север Прикамья за вдохновением. Об этом сообщили в официальном telegram-канале 300-летия Перми.

«Экспедиция сотрудников галереи и специалистов архитектурного бюро отправляется 26 июля на север края. „Научное путешествие“ продлится три дня. Маршрут пройдет от Перми по Каме до Орла, Усолья и Пыскора», — указали в посте.

В ходе экспедиции специалисты будут изучать места бытования знаковых объектов деревянной скульптуры. Дизайнерам предстоит понять контекст существования «Пермских богов» и найти вдохновение для интерьеров нового здания галереи. К примеру, будущий интерьер отдела пермской деревянной скульптуры должен будет отсылать посетителей к образу храма, а сама экспозиция будет насыщена дополнительными материалами, касающимися бытования, истории, специфики пермской скульптуры. Также планируется, что в новом здании галереи особым разделом станет тема наследия Строгановых. Поэтому посещение строгановских мест тоже войдет в маршрут нынешней экспедиции.

Строительство нового здания галереи планируется завершить в 2023 году. Площадь здания превысит 20 тысяч кв. м. Это в семь раз больше существующей. В июне глава Прикамья Дмитрий Махонин докладывал о ходе реализации проектов к 300-летию Перми вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.