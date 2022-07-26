Нового зама шефа свердловской полиции не стали звать из Москвы

Нового замначальника свердловской полиции не станут приглашать из Москвы Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый замначальника свердловского главка полиции, чья фамилия еще не определена, будет назначен не из Москвы, как считали инсайдеры, а из Екатеринбурга. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Нового заместителя [шефа свердловской полиции Александра] Мешкова предполагалось пригласить из Москвы для усиления его клана. Но оказалось, что новый силовик должен быть выбран из состава местной полиции», – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что новый специалист должен разбираться в специфике кадрового состава, поскольку в его задачах будет командирование сотрудников.

В связи с этим, силовик должен хорошо понимать возможности кадрового резерва. Кроме этого, перед новым замначальника встанут задачи, связанные с организацией обеспечения общественного порядка.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Новый заместитель Мешкова, по версии источников, должен будет заняться кадровыми вопросами, а также командированием сотрудников полиции в другие регионы для поддержания общественного порядка. Инсайдеры считали, что новый руководитель приедет из Москвы. Информация о будущем назначении силовика появилась в конце июня. Однако, по словам источника, при выборе сотрудника возник ряд проблем. Фамилия замначальника еще не раскрыта.