Волонтеры и полицейские разыскивают подростка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске из лагеря «Уральская березка» пропал 14-летний подросток. Как сообщили в группе поискав социальных сетях, ребенок нуждается в медицинской помощи, у него имеются отклонения в поведении.

«Пропал подросток Петухов Артем Михайлович 2007 года рождения. 26 июля он покинул территорию ДОК „Уральская березка“ и до настоящего момента его местоположение неизвестно», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».

На вид мальчику 15-16 лет, рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, стрижка короткая, глаза карие. Из особых примет: косоглазие и обильный волосяной покров. На момент пропажи он был одет в белую майку с рисунком на груди, джинсовые голубые шорты, черные носки и кроссовки.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД региона. Там подтвердили, что заявление о пропаже зарегистрировано. Сотрудники полиции ведут поиски мальчика.

Ранее в Челябинске пропала семилетняя девочка. Полицейские совместно с волонтерами принимали участие в поисках. В итоге ребенок нашелся, его передали родителям.