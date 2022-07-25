В Челябинске разыскивают семилетнюю девочку

Полиция и волонтеры ищут девочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 25 июля потерялась семилетняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники полиции совместно с волонтерами принимают участие в поисках.

«Ориентировочно пропала в районе 250 лет Челябинска, 25. Одета в розовую футболку, голубые шорты и голубую кепку», — сообщают в группе жителей ЖК Ньютон в «ВКонтакте».

В полиции URA.RU сообщили, что заявление о пропаже зарегистрировано. Принимается комплекс мер по поиску девочки. Сотрудники полиции совместно с волонтерами ищут ребенка.

Обновлено 18:08

В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что девочка нашлась. С ней все в порядке. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.