В Челябинске разыскивают семилетнюю девочку

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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, генплан, проектирование, планирование, проект, карта города
Полиция и волонтеры ищут девочку Фото:

В Челябинске 25 июля потерялась семилетняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники полиции совместно с волонтерами принимают участие в поисках.

«Ориентировочно пропала в районе 250 лет Челябинска, 25. Одета в розовую футболку, голубые шорты и голубую кепку», — сообщают в группе жителей ЖК Ньютон в «ВКонтакте».

В полиции URA.RU сообщили, что заявление о пропаже зарегистрировано. Принимается комплекс мер по поиску девочки. Сотрудники полиции совместно с волонтерами ищут ребенка.

Обновлено 18:08

В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что девочка нашлась. С ней все в порядке. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

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В Челябинске 25 июля потерялась семилетняя девочка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сотрудники полиции совместно с волонтерами принимают участие в поисках. «Ориентировочно пропала в районе 250 лет Челябинска, 25. Одета в розовую футболку, голубые шорты и голубую кепку», — сообщают в группе жителей ЖК Ньютон в «ВКонтакте». В полиции URA.RU сообщили, что заявление о пропаже зарегистрировано. Принимается комплекс мер по поиску девочки. Сотрудники полиции совместно с волонтерами ищут ребенка. Обновлено 18:08 В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что девочка нашлась. С ней все в порядке. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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