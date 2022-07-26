26 июля 2022

В Челябинской области покончил с собой копщик могил

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, венки, указатель, кладбище
Что стало причиной суицида работника похоронной фирмы установят следственные органы Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 26-летний мужчина. Он работал в похоронной организации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело мужчины нашли ночью на улице Чкалова, там частный сектор, мужчина жил неподалеку. Он работал в похоронной организации, был копщиком могил», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службу регионального СУ СКР направлен запрос, ответ будет опубликован после получения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 26-летний мужчина. Он работал в похоронной организации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мужчины нашли ночью на улице Чкалова, там частный сектор, мужчина жил неподалеку. Он работал в похоронной организации, был копщиком могил», — рассказал источник. Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службу регионального СУ СКР направлен запрос, ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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