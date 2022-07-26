В Челябинской области покончил с собой копщик могил

27 июля 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Что стало причиной суицида работника похоронной фирмы установят следственные органы Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 26-летний мужчина. Он работал в похоронной организации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мужчины нашли ночью на улице Чкалова, там частный сектор, мужчина жил неподалеку. Он работал в похоронной организации, был копщиком могил», — рассказал источник. Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службу регионального СУ СКР направлен запрос, ответ будет опубликован после получения.

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой 26-летний мужчина. Он работал в похоронной организации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело мужчины нашли ночью на улице Чкалова, там частный сектор, мужчина жил неподалеку. Он работал в похоронной организации, был копщиком могил», — рассказал источник. Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службу регионального СУ СКР направлен запрос, ответ будет опубликован после получения.