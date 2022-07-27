Дава не выйдет на сцену с бывшей девушкой Бузовой в Екатеринбурге

Dava был одним из артистов, которые должны были прилететь в Екатеринбург на Summer Fest Фото: страница Давы во «ВКонтакте»

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой блогер Dava (настоящее имя Давид Манукян) и певец Jah Khalib не станут выступать 6 и 7 августа в рамках фестиваля Summer Fest в Екатеринбурге. Артисты неожиданно пропали из списка хэдлайнеров. Однако баннер с анонсом выступления Jah Khalib до сих пор висит в центре города. Фотографией с URA.RU поделилась читательница.

«Вынести на главный баннер Jah Khalib, а потом вырезать из программы. А вдруг я купила билеты ради него, но, придя на фестиваль, разочаровалась бы», — возмутилась читательница. Афиша с артистом находится на улице Малышева возле БЦ «Высоцкий».

Помимо этого, из первого варианта афиши пропал блогер и певец Dava. URA.RU обратилось за комментариям к представителям концертной площадки МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет проходить мероприятие. «Да, в самом начале эти артисты были заявлены, но список звезд поменялся, сейчас на сайте актуальная информация по составу тех, кто будет выступать», — рассказали представители площадки. Однако они не стал комментировать, по какой причине артисты отказались выступать и как скоро с улицы исчезнет баннер, и посоветовали обратиться напрямую к организаторам фестиваля.

По указанному номеру на официальном сайте Summer Fest корреспонденту ответили, что они не обладают никакой информацией и дали контакты концертной площадки «Екатеринбург-ЭКСПО». URA.RU направило запрос на официальную почту фестиваля. Ответа на момент публикации не поступало.

Музыкальный фестиваль Summer Fest впервые пройдет в Екатеринбурге. 18 музыкантов выступят на одной сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») в течение двух дней — 6 и 7 августа. Среди заявленных артистов числятся Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International, HammAli & Navai, Niletto, Леша Свик, Gayazov$ Brother, $ Rasa и другие. URA.RU подготовило подробную программу с выступлениями артистов.

Jah Khalib до сих пор анонсирован в качестве артиста, выступающего на Summer Fest Фото: читательница URA.RU

На афише от 27 июня в списке артистов Dava и Jah Khalib еще числятся Фото: официальная группа Summer Fest 2022 во «ВКонтакте»

А в конце июля артисты уже пропали Фото: сайт MTC Live Холл