На территории оздоровительного комплекса «Николаевские бани» произошел пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время пожара на территории оздоровительного комплекса «Николаевские бани» в Екатеринбурге владелец комплекса напал на съемочную группу телеканала «ОблТВ»: журналиста-практиканта Анастасию Якушеву и оператора Никиту Соловьева. Об этом URA.RU рассказала управляющая телекомпанией Элеонора Расулова.

«Пострадал не только журналист, а еще и оператор. Скорую мы вызвали сразу же, как произошел конфликт. Пострадавшие подали заявление в полицию. Журналист, который пострадал, был практикантом из УрФУ. Для современной реальности, так скажем, нестандартное поведение со стороны нашего респондента», — сказала она.

Оператор пояснил, что владелец напал на него во время того, как он пытался пройти внутрь оздоровительного комплекса. «Когда мы уже шли по коридору, на нас напал собственник комплекса — сначала он оттолкнул меня, а затем и нашу корреспондентку — она упала и получила травму», — рассказал он.

Пострадавшая журналистка-практикант Анастасия Якушева отметила, что нападающий был слишком эмоционален. «Совершил нападение на меня, после чего я упала и повредила палец. До сих пор нахожусь в шоковом состоянии, со мной такое происходит впервые, было очень страшно», — рассказала потерпевшая.

«Полиция Екатеринбурга проводит проверку по заявлению о причинении телесных повреждений журналисту телекомпании „Областное телевидение“. По результатам разбирательства и оценки степени вреда здоровью пострадавшей будет принято обоснованное решение. Действиям гражданина также будет дана правовая оценка», — рассказал ОТВ референт пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Сообщение о горящих банях на ВИЗе появилось днем 8 июня. «Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение пожара осложняется плотной застройкой. Посетителей в момент возникновения пожара не было. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали URA.RU пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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