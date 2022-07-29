После обстрела Брилевки пропала без вести семья с тремя детьми

29 июля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Дом, где находились пять человек, полностью разрушен (фото из архива) Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Брилевка в Херсонской области пропали без вести пять человек. Семья с тремя детьми находилась в одном из домов, пострадавших от обстрела, сообщил корреспондент URA.RU. «Пропали без вести пять человек, из них трое детей. Дом, где они находились, разрушен, но тел пока не обнаружили», — передает корреспондент URA.RU. Как сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, всего в результате обстрела в Брилевке пострадало 70 домов. Он также отметил, что дом, в котором, предположительно, находилась пропавшая семья, полностью сгорел, сейчас там разбирают завалы. В остальных домах выбиты окна, разрушены крыши. Жителей Брилевки эвакуируют в соседние населенные пункты. Россия проводит на территории Украины спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Херсонская область полностью перешла под контроль войск РФ в марте. Обновлено в 20:50 Семья погибла в результате украинского удара по Брилевке. Об этом сообщил Кирилл Стремоусов.

В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Брилевка в Херсонской области пропали без вести пять человек. Семья с тремя детьми находилась в одном из домов, пострадавших от обстрела, сообщил корреспондент URA.RU. «Пропали без вести пять человек, из них трое детей. Дом, где они находились, разрушен, но тел пока не обнаружили», — передает корреспондент URA.RU. Как сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, всего в результате обстрела в Брилевке пострадало 70 домов. Он также отметил, что дом, в котором, предположительно, находилась пропавшая семья, полностью сгорел, сейчас там разбирают завалы. В остальных домах выбиты окна, разрушены крыши. Жителей Брилевки эвакуируют в соседние населенные пункты. Россия проводит на территории Украины спецоперацию с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Херсонская область полностью перешла под контроль войск РФ в марте. Обновлено в 20:50 Семья погибла в результате украинского удара по Брилевке. Об этом сообщил Кирилл Стремоусов.