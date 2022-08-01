В депздраве ХМАО ответили на жалобы о конфликте у кабинета врача

02 августа 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

В депздраве сообщили, что конфликтных ситуаций среди пациентов не зафиксировано (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа ответили на сообщения жителей, которые жаловались на конфликт в очереди у кабинета врача в Нефтеюганске. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU. «5 июля 2022 года с 13:00 на втором этаже прием вели 7 врачей-терапевтов. Конфликтных ситуаций среди пациентов, ожидающих прием, не зафиксировано. В пиковые часы в коридоре ожидали прием врача-терапевта не более 10-12 человек, что подтверждено видеофиксацией», — сообщили в окружном депздраве. В БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив» было проведено служебное расследование. В учреждении сообщили, что обращений от пациентов, которые ожидали прием врачей, зафиксировано не было. При возникновении вопросов по оказанию медицинской помощи жители могут обращаться напрямую к заведующему терапевтическим отделением или к главному врачу. Ранее URA.RU сообщало, что во взрослой поликлинике 16-го микрорайона Нефтеюганска (ХМАО) пациенты едва не подрались в очереди у кабинета врача. Пост об этом был опубликован в соцсетях.

В департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа ответили на сообщения жителей, которые жаловались на конфликт в очереди у кабинета врача в Нефтеюганске. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU. «5 июля 2022 года с 13:00 на втором этаже прием вели 7 врачей-терапевтов. Конфликтных ситуаций среди пациентов, ожидающих прием, не зафиксировано. В пиковые часы в коридоре ожидали прием врача-терапевта не более 10-12 человек, что подтверждено видеофиксацией», — сообщили в окружном депздраве. В БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив» было проведено служебное расследование. В учреждении сообщили, что обращений от пациентов, которые ожидали прием врачей, зафиксировано не было. При возникновении вопросов по оказанию медицинской помощи жители могут обращаться напрямую к заведующему терапевтическим отделением или к главному врачу. Ранее URA.RU сообщало, что во взрослой поликлинике 16-го микрорайона Нефтеюганска (ХМАО) пациенты едва не подрались в очереди у кабинета врача. Пост об этом был опубликован в соцсетях.