В поселке Белый Яр (Сургутский район) срываются сроки сдачи школы на 1 100 мест. По планам, ее строительство должно было быть завершено в декабре 2024 года, но объект пока далек от приемки работ. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Районные власти декларировали, что школа должна быть построена до конца 2024 года. Но темпы возведения объекта явно отстают от графика. Хотя еще летом застройщик уверял, что стройка идет в штатном режиме», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили информацию о том, что объект не успеет быть построен до конца года. «Строительство школы осуществляется на условиях концессионного соглашения в сжатые сроки (26,5 мес. при нормативе 52 мес). На сегодня строительная готовность объекта более 80%: внутри здания школы уже идут отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей. Отставание от графика незначительное. Однако, это не повлияет на срок начала образовательной деятельности в школе. 1 сентября 2025 года новая современная школа примет первых учеников, обеспечив тем самым переход учащихся п. Белый Яр на односменный режим обучения», — прокомментировали в мэрии Сургутского района.
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