01 августа 2022

В Тюмени почти две недели не могут найти 44-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Тюмень, пенсионер, вокзал, поезд, рельсы, путешествие, поездка, отпуск, вагоны, пожилой мужчина, жд платформа, человек с сумками, поездка, отпуск, пожилой человек, жд вокзал, путешествие, жд пути, пассажиры поезда
Мужчина ушел из дома 23 июля и о его местоположении до сих пор неизвестно (архивное фото) Фото:

В Тюмени 11 дней не могут найти 44-летнего жителя. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Тюменской области. Тюменец вышел из дома 23 июля и больше его никто не видел.

«Григорьев Константин Владимирович, 1977 года рождения. О его местоположении неизвестно с 23 июля 2022 года. Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие», — передает поисковый отряд.

Во что тюменец был одет неизвестно. Всех, кто обладает информацией о состоянии и местонахождении мужчины просят связаться с инфоргами поискового отряда: 8(982)9091500 (Наталья), 8(992)4088940 (Елена) или обратиться в полицию.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени две недели не могу найти пропавшего пенсионера. Мужчина вышел из дома по улице Щербакова в желтой футболке и больше его никто не видел.

В Тюмени с 23 июля не могут найти 44-летнего мужчину

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Подписаться
В Тюмени 11 дней не могут найти 44-летнего жителя. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Тюменской области. Тюменец вышел из дома 23 июля и больше его никто не видел. «Григорьев Константин Владимирович, 1977 года рождения. О его местоположении неизвестно с 23 июля 2022 года. Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие», — передает поисковый отряд. Во что тюменец был одет неизвестно. Всех, кто обладает информацией о состоянии и местонахождении мужчины просят связаться с инфоргами поискового отряда: 8(982)9091500 (Наталья), 8(992)4088940 (Елена) или обратиться в полицию. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени две недели не могу найти пропавшего пенсионера. Мужчина вышел из дома по улице Щербакова в желтой футболке и больше его никто не видел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...