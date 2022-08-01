Мужчина ушел из дома 23 июля и о его местоположении до сих пор неизвестно (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 11 дней не могут найти 44-летнего жителя. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Тюменской области. Тюменец вышел из дома 23 июля и больше его никто не видел.

«Григорьев Константин Владимирович, 1977 года рождения. О его местоположении неизвестно с 23 июля 2022 года. Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие», — передает поисковый отряд.

Во что тюменец был одет неизвестно. Всех, кто обладает информацией о состоянии и местонахождении мужчины просят связаться с инфоргами поискового отряда: 8(982)9091500 (Наталья), 8(992)4088940 (Елена) или обратиться в полицию.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени две недели не могу найти пропавшего пенсионера. Мужчина вышел из дома по улице Щербакова в желтой футболке и больше его никто не видел.